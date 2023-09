"Sədərək" ticarət mərkəzində yanğın təhlükəsi yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə teleqram kanallarında qeyd edilib. Belə ki, ticarət mərkəzindəki mağaza sıralarından birində bir-birinə sıx formada yerləşdirilmiş elektrik xətlərində qısaqapanma baş verib.

