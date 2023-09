Tərcüməçinin səhvi gündəm oldu: "Türkiyə-Rusiya müharibəsi..." - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Soçidə görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda liderlər arasında danışıqlar gedir.

Görüşdə liderlər arasında baş tutan söhbət zamanı Ərdoğanın dediklərini tərcümə edən tərcüməçi kobud səhv edib. O, "Rusiya -Ukrayna" müharibəsi əvəzinə "Rusiya və Türkiyə müharibəsi" ifadəsini işlədib. Tərcüməçi səhvini anlayaraq dərhal dediyinə düzəliş edir:

"Rusiya ilə Türkiyə arasında, eee Ukrayna ilə Rusiya arasında hazırkı vəziyyət..."

