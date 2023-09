Azərbaycan və Macarıstan Xarici İşlər Nazirlikləri arasında Strateji Dialoqun birinci iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Strateji Dialoq Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Macarıstana səfəri çərçivəsində baş tutub.

Nazirlər ilk Stateji Dialoqun keçirilməsi ilə bağlı protokol imzalayıblar.

