Keçən il sertifikasiyada uğur qazana bilməyən 80-ə yaxın şəxs bu il yüksək bal toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli müəllimlərin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı brifinqdə söyləyib.

Qeyd olunub ki, sertifikasiya imtahanın test mərhələsindən uğurla keçən namizədlərlə müsahibə mərhələsi tədris ili başlayana qədər keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.