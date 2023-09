Hindistanda 2 saat ərzində 61 min ildırım çaxıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 12 nəfər ölüb, çox sayda yaralı var.



Ölkədə bu hava şəraitinin cümə gününə kimi davam edəcəyi bildirilib. Leysan yağışlar səbəbindən 7 bölgədə narıncı, digər bölgələrdə isə sarı həyəcan siqnalı verilib.

