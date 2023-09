Türkiyənin "ATV" kanalında yayımlanan məşhur "Milyonçu" şousunda maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az bildirir ki, proqramda Rabia Birsen Güvercin adlı iştirakçı bütün suallara ard-arda cavab verərək son suala qədər gəlməyi bacarıb. Verilişin aparıcısı Kenan İmirzalıoğlu bu uğuruna görə öpərək, qucaqlayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

