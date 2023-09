"Məni bu xalqa layiq görmürsünüz" - Flora Kərimova müraciət yaydı

Xalq artisti Flora Kərimova Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciət ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, F.Kərimova onu qınayanlara təsirli cavab verib:

"Başa düşürəm sizi. Məni bu xalqa layiq görmürsünüz. Kimlərsə məni istəyərək demir ki, əsəblərimi belə şeylərə xərcləmə. ancaq mənim yerimə siz cavab vermirsiniz. mənimyerimə siz əsəbiləşmirsiniz, yerimə ailəmin namusunu qorumursunuz. Sizə asanddır bunları demək. Çox vaxt qanunlar burada işləmir. Tapşırıq hökm sürür. Qorxu o qədər canlarını alıb ki, bir tapşırığa "yox" deyə bilmirlər. Demirəm ki, meydanda tək qalmışam. Sizin mənə dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm".

Xalq artisti videomüraciətdə Afət Fərmanqızıya səslənib:

"Afət, yəni mən o qədər savadsızam ki, bilmirəm ki, məhkəmənin qərarı olmadan mülkə həbs qoyulmur? Mən bilərəkdən etdim, sən başa düşmədim. Mən bilmək istəyirdim ki, sənin nəyin var, nəyin yox. Bunu da bildim. Mənə məktub gəldi ki, DİN səni axtarıb tapa bilmir. Bu məktub protokola düşsün deyə vəsatət qaldırdım. Deyirsən ki, ekspertiza imtina etdi. Sən bunun datasına bax (sənəd göstərir). Bu isə sirr olaraq qalsın".

Daha ətraflı videoda:

