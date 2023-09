Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilir - Azərbaycan MN

Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2023-cü il üçün hazırlıq planına əsasən, ehtiyatdan çağırılan bir qrup hərbi vəzifəlilərin növbəti təlim toplanışı keçirilir.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən (MN) məlumat verilib.

Təlim toplanışında hərbi vəzifəlilərlə sıra və rabitə hazırlığı məşğələləri təşkil olunur, onlara silah və texnikanın taktiki-texniki xüsusiyyətləri və istifadə qaydaları öyrədilir.

Toplanışın keçirilməsində əsas diqqət ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə, bilik və bacarıqlarının artırılmasına yönəldilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.