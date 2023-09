Türkiyə səfiri Mədət Quliyev və Səməd Seyidovla görüşüb - FOTO

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı ölkəmizin müdafiə sənayesi naziri Mədət Quliyev və Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə diplomat “X” sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

"Bu gün qardaş Azərbaycanın müdafiə sənayesi naziri Mədət Quliyev və Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidovla çox məhsuldar görüşümüz baş tutdu”, - paylaşımda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.