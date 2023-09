Ermənistan Viktor Biyaqovu Ermənistanın KTMT-dəki daimi və səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırıb.

Metbuat.az News.am-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan fərman imzalayıb.

Sərəncamla o, Ermənistan Respublikasının Niderland Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, habelə Ermənistan Respublikasının Kimyəvi Silahların Qadağan edilməsi Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib.

