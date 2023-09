Bələdiyyə sədri qəfil vəfat etdi - FOTO

Salyanda barəsində cinayət içi açılan bələdiyyə sədri dünyasını dəyişib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Salyan rayonunun Şorsulu bələdiyyəsinin sədri, şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən Famil Məmmədov qan təzyiqinin yüksəlməsi nəticəsində 41 yaşında vəfat edib.

Xatırladaq ki, istintaqla Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Torpaqların dövlət idarəetməsinin təşkili və geodeziya şöbəsinin sektor müdiri İldırım Məmmədovun həmin Xidmətin vəzifəli şəxsləri, yerli ərazi şöbələrinin müdirləri, bələdiyyə sədrləri və digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq dövlət qurumunun müvafiq ərazi şöbələrinin yurisdiksiyasına daxil olan ərazilər üzrə bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə, icarəyə verilməsinə dair müsbət rəyin verilməsi məqsədilə 169 halda rüşvət almaları, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmələri, eləcə də bir sıra hallarda vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmələrinə (nüfuz alveri) əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Qeyd edilən faktlarla bağlı ümumilikdə 19 vəzifəli şəxs barəsində, o cümlədən Salyan rayonun Şorsulu bələdiyyəsinin sədri Famil Məmmədova açılan cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

