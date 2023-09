Mərhum Xalq artisti Gülşən Qurbanovanın məzarının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az day.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə məzarın baxımsız vəziyyətdə olduğu diqqət çəkir.

Gülşən Qurbanovanın məzarını ziyarət edən bloger Etibar Vəfa bildirib ki, xalq artistinin qızı və bacısı olmağına rəğmən onun məzarını təmizləyən yoxdur.

Təsirli görüntüləri təqdim edirik:

