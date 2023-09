Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan və ABŞ-ın sentyabrın 11-20-də keçirməyə planlaşdırdığı birgə "EAGLE PARTNER-2023" təlimləri keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Moskvanın bu təlimləri dərindən izləyəcəyini deyib:

"Təlimlərlə bağlı bu cür xəbərlər təbii ki, xüsusilə indiki vəziyyətdə sayıqlıq doğurur. Ona görə də biz bu xəbəri dərindən təhlil edib vəziyyəti izləyəcəyik".

