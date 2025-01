AzTV-nin “Xəbərlər” proqramının sabiq aparıcısı Şahin İbrahimli vəfat edib.

Metbuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat verib.

O, İTV-nin Xəbərlər Departameninin direktor müavini olub, həmçinin mərhum idman jurnalisti Elnur Əşrəfoğlunun yaxın qohumu idi.

Onun qəfildən dünyasını dəyişdiyi deyilir.

