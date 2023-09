Azərbaycanın “Şahdəniz”dən gəlirləri artıb

Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağından (qaz və kondensatın satışından) əldə etdiyi gəlirləri 1 183 mln. ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 3,05% çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ARDNF-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, ötən ilin eyni dövründə bu rəqəm 1 148 mln. ABŞ dollarına bərabər olub.

Fondun "Şahdəniz" yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirləri (01.01.2023-01.09.2023 tarixinə) 259,554 mln. ABŞ dolları olub, bu da isə 21% azalma deməkdir. Belə ki, 2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında ARDNF kondensatın satışından 328,567 mln. ABŞ dolları əldə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.