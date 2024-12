​Azərbaycan futbolçularının bazar dəyəri - SİYAHI

Azərbaycan millisinin futbolçularının əksəriyyətinin bazar dəyəri yüksəlib.

Metbuat.az "Report"a istinadən bildirir ki, yığmanın ən bahalı oyunçusu "Qarabağ"da çıxış edən Nəriman Axundzadə hesab edilib.

20 yaşlı hücumçunun qiyməti 1.80 milyon avroya qalxıb.

Onun Ağdam təmsilçisindəki komanda yoldaşı Toral Bayramov ikincidir. Cinah oyunçusunun dəyəri yüksələrək 1.20 milyon avroya çatıb.

Yalnız iki futbolçunun bazar qiyməti düşüb. "Neftçi"dən Emin Mahmudovla Ramil Şeydayevdə azalma olub.

Azərbaycan millisinin üzvlərinin bazar dəyəri:

Qapıçılar

Rza Cəfərov - 900 min avro (əvvəlki 800 min avro)

Aydın Bayramov - 600 min avro (əvvəlki 400 min avro)

Nicat Mehbalıyev - 300 min avro (əvvəlki 250 min avro)

Müdafiəçilər

Bəhlul Mustafazadə - 600 min avro (əvvəlki 500 min avro)

Anton Krivotsyuk - 550 min avro (dəyişməyib)

Rahil Məmmədov - 300 min avro (əvvəlki 250 min avro)

Zamiq Əliyev - 300 min avro (dəyişməyib)

Bədavi Hüseynov - 200 min avro (dəyişməyib)

Toral Bayramov - 1.20 milyon avro (əvvəlki 1 milyon avro)

Elvin Cəfərquliyev - 900 min avro (əvvəlki 750 min avro)

Amin Seydiyev - 800 min avro (əvvəlki 700 min avro)

Abbas Hüseynov - 550 min avro (əvvəlki 325 min avro)

Yarımmüdafiəçilər

Coşqun Diniyev - 650 min avro (dəyişməyib)

Aleksey İsayev - 900 min avro (əvvəlki 850 min avro)

Səbuhi Abdullazadə - 850 min avro (əvvəlki 750 min avro)

Emin Mahmudov - 700 min avro (əvvəlki 900 min avro)

Xəyal Nəcəfov - 550 min avro (əvvəlki 400 min avro)

İsmayıl İbrahimli - 450 min avro (əvvəlki 400 min avro)

Ceyhun Nuriyev - 600 min avro (əvvəlki 450 min avro)

Hücumçular

Ozan Can Kökçü - 500 min avro (dəyişməyib)

Nəriman Axundzadə - 1.80 milyon avro (əvvəlki 1.2 milyon avro)

Ramil Şeydayev - 900 min avro (əvvəlki 1 milyon avro)

Mahir Emreli - 800 min avro (dəyişməyib)

Musa Qurbanlı - 600 min avro (dəyişməyib)

Qeyd edək ki, siyahı tərtib olunarkən UEFA Millətlər Liqasının sonuncu turunda İsveçə qarşı oyun (0:6) üçün dəvət alanlar nəzərə alınıb.

