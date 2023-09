"Sosial durumu zəif olan ailələr vahid məktəbli formasını əldə etmək üçün məktəb rəhbərliyinə müraciət edə bilərlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev keçirdiyi brifinqdə deyib.

"Tərəfdaşları olduğumuz korporativ şirkətlər həmin ailələrə kömək ola bilər", - deyə o, qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.