Azərbaycanda əhaliyə ödənilən pensiya və müavinətlərin tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabah - sentyabrın 8-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödəniləcək.

Bölgələr üzrə əmək pensiyalarının ödənilməsi 15 sentyabr tarixində nəzərdə tutulub.

Sosial müavinətlərə gəlincə, bu ödənişlərin ödənilməsi 26 sentyabr tarixində nəzərdə tutulub.

Gülər Seymurqızı

