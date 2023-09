Payızın uğurlu bürcləri - Pul qoymağa yer tapmayacaqlar

Göydə baş verən bir çox hadisə bürclərin xarakterində, maddi, şəxsi həyatında bəzi dəyişikliklərə səbəb olur. Payızın ilk ayı sentyabr üçün verilən proqnozlara görə, bütün bürclərin həyatında uğur qapıda olacaq.

Metbuat.az sentyabrda arzuları çiçəklənəcək iki bürc haqqında məlumatı təqdim edir:

23 Sentyabr - 22 Oktyabr tarixləri arasında doğulan və hava elementinə malik Tərəzilər, çox vaxt bir sözü digərinə uyğun olmasa da, onlar hər bir məsələni məntiq çərçivəsində həll edə biləcəklərini düşünən insanlardır. Bu ay onlar pula olan sevgini hiss edə biləcəklər. Pul sevgisi onları daim məşğul etməyə məcbur etsə də, Tərəzilər bu vəziyyətdən məmnun olurlar. Sentyabr ayında Tərəzi bürcünün siması maddi baxımdan xeyli gülümsəyəcək. Tərəziləri uğurlu günlər gözləyir.

21 May - 21 İyun tarixləri arasında doğulan və hava elementinə sahib Əkizlər bürcünün əsas xüsusiyyətlərindən biri də özlərini həyatın mərkəzinə qoyaraq ətrafdakı insanlara çox əhəmiyyət verməmələridir. Onlar üçün başqalarının nə düşündüyü yox, həqiqətdə nəyin doğru olduğu ön planda olur. Sosial çevrəsi çox güclü olan Əkizlər, sentyabr ayında çox güclü iş ortaqları ilə iş həyatına başlayacaqlar. Bu, onların yüksək qazanc əldə etməsinə, eyni zamanda yüksək vəzifələrdə olmalarına şərait yaradacaq.

Aidə / Metbuat.az

