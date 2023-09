Ermənistan-ABŞ birgə hərbi təlimləri regionda vəziyyətin sabitləşməsinə kömək etmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

"Ermənistan və ABŞ-ın birgə hərbi təlimlər keçirməsi regionda vəziyyətin sabitləşməsinə kömək etmir", deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.