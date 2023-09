Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Vətəndaş Müqaviləsi partiyasının deputatları iclas keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın “Joğovurd” nəşri yazıb.

Qeyd olunub ki, iclasın gündəliyi məlum deyil.



Nəşr sərhəddə və Qarabağda vəziyyətin gərgin olmasına baxmayaraq iclasda təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilməyəcəyini qeyd edir.

