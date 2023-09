Qəribə davranışları ilə gündəmə gələn ABŞ Prezidenti Co Bayden bu dəfə qatıldığı “Şərəf medalı” mərasimini gözlənilmədən tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zaldakı qonaqların təəccüblü baxışları altında zaldan çıxan Baydenin o anları saniyə-saniyə kameralar tərəfindən lentə alınıb.

