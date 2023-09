Ukrayna Qarabağdakı “seçkiləri” pislədi

Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi sentyabrın 9-da Azərbaycanın Qarabağ ərazisində keçirilmiş qondarma “prezident seçkiləri”ni pisləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəyanat Ukrayna XİN-nin saytında yerləşdirilib.

Qeyd edilib ki, bu qondarma “prezident seçkiləri”nin keçirilməsi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ziddir və nəticələri etibarsızdır:

“Ukrayna bir daha Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirir”.

Qeyd edək ki, Samvel Şahramanyan bu gün Qarabağdakı erməni seperatçıların yeni başçısı olub.

