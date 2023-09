Sentyabr ayında bu 3 bürcün üzünə şans güləcək

Sentyabr dəyişikliklər, yeni çağırışlar, perspektivlər və mühüm qərarlar ayıdır.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, payızın başlanğıcı retrogradların bütöv bir "paradı" ilə əlamətdar olacaq: yeddi planet retrograd hərəkətin bu və ya digər mərhələsində olacaq: Venera, Merkuri, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun və Pluton.

Bütün bürclərin nümayəndələri xüsusilə Venera və Yupiterdən təsirlənəcəklər. Retrograd fazadan çıxan Venera şəxsi münasibətlər qurmaq üçün əlverişli zaman yaradacaq, Tərəzi bürcündə olan Mars isə “can yoldaşını” tapmaq üçün tənha bürclərə ehtiyacı artıracaq. Yupiterin retrogradı dekabrın 5-dən dekabrın 31-dək davam edəcək, dəyişiklik, daxili transformasiya və impulsiv qərarlar qəbul etməyi təşviq edəcək. Astroloqların fikrincə, sentyabr ayında ən çox bəxt üç bürcün nümayəndələrinə düşəcək.

Qoç

Uzun müddətdir ki, həyatınızda dəyişiklik etmək qərarına gəlirsinizsə, indi ideal vaxtdır. Zəhərli əlaqələr fiziki və emosional sağlamlığa zərər verir. Sizə dincəlmək şansı verməyən daimi emosional dalğalanmalardan özünüzü yorğun və emosional hiss edə bilərsiniz.

Bəli, münasibətin pozulması həmişə çətin və ağrılı bir dövrdür. Müalicə uzun müddət çəkə bilər. Bununla belə, əsl azadlığı hiss edən kimi rahat nəfəs alacaq və yeni qələbələrə hazır olacaqsınız. Əlbəttə ki, əsl sevgini tapacaqsınız. Ruhani yaralarınızı sağalda biləcək həqiqətən xüsusi bir insan olacaq. Onun yanında özünüzü təhlükəsiz və qorunan hiss edəcəksiniz.

Əkizlər

Sentyabr həyatınızı dəyişəcək. Astroloqlar inanılmaz karyera uğurunu proqnozlaşdırırlar. Bacarıqlarınız, istedadlarınız və zəhmətiniz nəhayət nəzərə çarpacaq və qiymətləndiriləcəkdir. Payızın başlanğıcı əsl sıçrayış dövrüdür. Əhəmiyyətli maliyyə gəlirləri əldə edəcək və yeni gəlir mənbələri tapacaqsınız.

Ancaq şəxsi cəbhədə uğursuzluqlar ola bilər. Problemlərə çox diqqət yetirməməyə çalışın. İndi karyeranıza diqqət yetirmək üçün əla vaxtdır. Yeni sifarişlər ala və yeni tərəfdaşlar tapa biləcəksiniz.

Dolça

Müsbət dəyişikliklərə köklənin - qara zolaq nəhayət başa çatacaq. Risk etməkdən və sınaqdan çəkinməyin. Klassiklər demişkən: "Cəsur həmişə xoşbəxtlik tapır."

Yaxşı əhval-ruhiyyə müsahibələr və danışıqlar zamanı ən yaxşı vəziyyətdə olmağa kömək edəcək. Çox ümidverici bir nəticə əldə edəcəksiniz. Payızda həyatınız həqiqətən daha parlaq olacaq. Arzularınızı və istəklərinizi həyata keçirə biləcəksiniz.

