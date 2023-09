Payızda bu bürclərin həyatı dəyişəcək

2023-cü ilin payız ulduz falı bir neçə bürcün nümayəndəsinin həyatlarında ciddi dəyişikliklərlə üzləşə biləcəyini göstərir. Və bu dəyişikliklər həyatın müxtəlif sahələrinə, o cümlədən şəxsi münasibətlərə də təsir edə bilər.

Astroloqlar ulduzların sentyabrın sonuna qədər önəmli bir insanla görüş vəd etdikləri bürcləri açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

QOÇ

Payız mütləq Qoçlara soyuq deyil, istilik gətirəcək. Tezliklə yanınızda çox yaxın hiss edəcəyiniz bir insan olacaq. Əvvəllər də bu insanı tanımış olsanız belə onunla ciddi düşünməmişdiniz. Ancaq sizi təəccübləndirə, təkəbbür və cəsarətlə heyran edə biləcək odur. Əgər Qoç risk almağa qərar verərsə, onları perspektivli və canlı romantik münasibət gözləyir.

XƏRÇƏNG

Bu bürcün nümayəndələri bu payızda mütləq diqqət və hisslərdən məhrum olmayacaqlar. Sentyabrın sonuna qədər onlar çoxlu yeni və maraqlı tanışlıqlar əldə edəcəklər. Əgər hələ də həyat yoldaşı axtarırsınızsa, o zaman yaxınlıqda olan insanlara diqqət edin. Riskləri hesablamağı dayandırsanız, sevgidə çox şanslı ola bilərsiniz. İdeal partnyorunuz bu anda tam qarşınızda ola bilər.

ŞİR

Uzun müddətdir eşq arzusunda olan subay Şirlərin bu payızda doğru insanla görüşmək şansı var. Görüş təsadüfi olacaq və çox güman ki, hansısa pozulmuş planların nəticəsində baş verəcək. Çox qeyri-adi vəziyyətdə bir insanla qarşılaşsanız, ona daha yaxından baxın - bəlkə də o, sizin taleyiniz olacaq.

ƏQRƏB

Payız, keçici əyləncələrdən yorulan, daha ciddi və sabit bir şey istəyən əqrəblər üçün əlverişli dövr olacaq. Üstəlik, sentyabrın sonuna qədər seçim o qədər böyük olacaq ki, başqalarını incitməmək üçün düzgün sözləri axtarmalı olacaqsınız. Buna görə də, indi sizi əhatə edənlərə xüsusilə diqqətlə baxın.

