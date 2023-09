Bu azərbaycanlı ən yüksək səslə deputat seçildi – FOTO

Saxa-Yakutiya Respublikasında (RF) yaşayan tanınmış soydaşımız Əliş Zabid oğlu Məmmədov 10 sentyabr 2023-cü ildə keçirilən deputat seçkilərində qalib gələrək, ardıcıl olaraq 4-cü dəfə Saxa Dövlət Məclisinin – İl Tümənin üzvü seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun dostu Əkbər Qoşalı bildirib. Qeyd edilib ki, onun topladığı səs faizi (84,53%, 25 saylı Xanqala Seçki Dairəsi) Saxa (Yakutiya) üzrə ən yüksək göstəricidir.

Əliş Məmmədov (10 fevral 1958-ci il, Oraban, Şəki) 1989-cu ildən “YakutSement”in baş direktorudur. O, Saxa (Yakutiya) Respublikasının Əməkdar inşaatçısı, respublikanın (habelə Xanqala rayonu və Moxsoqolloh qəsəbəsinin) fəxri vətəndaşıdır. O, həmçinin xeyriyyəçi kimi də geniş şöhrət qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.