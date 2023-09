“Azərbaycanın ABŞ-nin yanında olmasını heç vaxt unutmayacağıq” - Səfirlik

“Biz Azərbaycanın faciəvi zaman kəsimində ABŞ-ın yanında olmasını heç vaxt unutmayacağıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi “X” hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, ABŞ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Hüqo Qevara başda olmaqla səfirliyin əməkdaşları 11 sentyabr hücumlarının ildönümünü qeyd edib, həyatını itirən insanların xatirəsinin yad edib.

Qeyd edək ki, 2001-ci il sentyabrın 11-də ABŞ-nin Nyu-York və Vaşinqton şəhərlərində "Əl-Qaidə" terror təşkilatı silsilə terror aktları törədib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.