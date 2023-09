BMT-nin Cenevrədəki Ofisində “Azərbaycan” otağı yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov otağın açılış mərasimində iştirak edəcək.

Xatırladaq ki, sentyabrın 11-də C.Bayramov İsveçrənin Cenevrə şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb.

