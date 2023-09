İsveçrədə səfərdə olan Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BQXK-nın prezidenti Mirjana Spolyariç Eggerlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb.

Görüş zamanı tərəflər Azərbaycanla BQXK arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti ilə bağlı müzakirələr aparıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.