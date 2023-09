"Real Madrid" "Mançester Siti"nin futbolçusu Xulian Alvarezi transfer edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sky Sports" məlumat yayıb.

Bildirilirki, madridlilər onu Kilian Mbappenin əvəzedicisi kimi görür. "Real" 2024-cü ilin yayında fransız forvardı transfer edə bilməsə, Alvarezin keçidi üçün çalışacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.