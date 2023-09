Almaniya kansleri Olaf Şolts zədəsindən sonra ilk dəfə gözünə bağladığı parça olmadan ictimaiyyət qarşısına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kansler "Sant'Egidio" icmasının beynəlxalq konfransında çıxış edib.

Qeyd edək ki, 65 yaşlı siyasətçi təxminən bir həftə əvvəl Potsdamda qaçış zamanı yıxılaraq xəsarət alıb.

