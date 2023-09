Qarabağda yaşayan erməni sakinlərə “Qarabağ Azərbaycandır” SMS mesajları gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni teleqram kanalları məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, bununla bağlı ermənilərə tapşırılıb ki, şübhəli mesaj və zənglər daxil olan zaman cavab verməsinlər.

