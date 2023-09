Türkiyənin TV8 kanalında yayımlanacaq “Survivor All Star 2024” populyar yarışmasının daha bir məşhur iştirakçısının adı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TV8-in rəhbəri və “Survivor All Star 2024”ün təşkilatçısı Acun Ilıcalı bildirib.

Hazırda adları bəlli olan məşhurlar Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla,Turabidir.

Qeyd edək ki, “Survivor All Star 2024” TV8-də yayımlanacaq.



