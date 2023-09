Şans bu bürcləri gözləyir - Pul, iş təklifi, sevgi

Astroloqlara görə, 3 bürc sentyabrın ikinci yarısında xoş xəbərlər eşidəcək. Onları iş həyatında və şəxsi münasibətlərdə uğur gözləyir.

Metbuat.az o bürcləri təqdim edir:

Balıqlar - ayın sonu sizin üçün sevincli keçəcək. Çoxdandır üzərində çalışdığınız layihələrlə bağlı sərfəli təklif ala bilərsiniz. Bu. sizin maddi durumunuzu yaxşılaşdıracaq.

Şir - şəxsi münasibətləriniz ürəyinizcə keçəcək. Arzuladığınız mehriban və səmimi münasibətə çatmısınız. Səhv etməməyə çalışın, sentyabrın son günlərində eşq həyatınız özünün "pik" həddində qərarlaşacaq.

Əqrəb - ayın son günlərində maddi vəziyyətinizi düzəltmək üçün əlinizə fürsət düşəcək. Pulunuzu ehtiyatla xərcləyin, planlı olub. Dost mühitində sevindirici xəbərlər ala bilərsiniz.

