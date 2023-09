Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində separatçıların keçmiş "başçısı" Araik Arutyunyan və ermənilərin qanunsuz silahlı dəstələrinin "rəhbəri" olmuş Cəlal Arutyunyan sentyabrn sonunda Ermənistan İstintaq Komitəsinə çağırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə daimi komissiyası sədrinin müavini Armen Xaçatryan “Hraparak”a müsahibəsində bildirib.

O bildirib ki, separatçılar 44 günlük müharibə ilə bağlı dindiriləcəklər.

