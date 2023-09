Nə Mbappe, nə də Haaland - "Real" bu hücumçunu alır

Kilian Mbappe və Erlinq Haalandı transfer etmək üçün çalışan “Real Madrid” hücum xəttindəki boşluğu doldurmaq üçün hədəfini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Mbappe və Haalandın transferindəki çətinliklərə görə, “Napoli”nin hücumçusu Viktor Osimhenə yönəlib. Bildirilir ki, prezident Florentino Peres şəxsən 24 yaşlı futbolçunu kluba transferinə çalışır.

İddialara görə, “Napoli” futbolçu üçün 100 milyon avro tələb edir. Viktor Osimhen “Real Madrid”ə qarşıdakı transfer pənrəcərəsində qoşula bilər.

Qeyd edək ki, Viktor Osimhen A Seriyasının cari mövsümündə futbolçu üç oyunda üç qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.