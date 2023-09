Ermənistan öz torpaqlarını qorumaq üçün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan deyib.

Paşinyan qeyd edib ki, sözügedən qərarı səhv hesab edənlərin hamısı Ermənistanın suveren dövlət olmamalı olduğunu deyirlər.

