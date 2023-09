İranın İsfahan şəhərinin 11-ci məhəlləsində molla rejiminin bələdiyyə binası partladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azad İran" teleqram kanalı məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, etirazçı gənclər gecə saatlarında bələdiyyənin binasını parladıblar.

