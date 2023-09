DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi "Bilik günü" ilə bağlı sürücülərə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə qeyd olunub ki, BDYPİ bütün şagird və tələbələri "Bilik günü" münasibətilə təbrik edir və sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına riayət etməklə həm də məktəblilərə nümunə olmağa çağırır.

