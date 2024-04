Türkiyədə yayımlanan "Yetenek sizsiniz" yarışması ilə məşhurlaşan iranlı sehrbaz Aref Qafurinin yeni görüntüləri maraqla qarşılanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, yarışmada illiuziyaları ilə gündəm olan Arefin illər ərzində dəyişməsi izləyicilərini təəccübləndirib.



Onun son halını təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.