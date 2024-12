Diallodan Arda Güler etirafı - FOTO

"Mançester Yunayted"in futbolçusu Amad Diallo Türkiyə millisinin üzvü Arda Gülərin qol sevincini təkrarlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbolçu özü açıqlama verib. O bildirib ki, bu qol sevincini ilk dəfə "Real Madrid"də çıxış edən Türkiyə millisinin üzvü Arda Gülərin etdiyini görüb:

"PAOK ilə oyunda etdiyim qol sevincini Arda Gülerdən öyrəndim. Bu hərəkət mənim çox xoşuma gəlmişdi. Çox bəyəndiyimə görə, onu təkrarlamağa çalışdım", - deyə Diallo bildirib.

Qeyd edək ki, Amad Diallo cari mövsüm "Mançester Yunayted" forması ilə 26 oyunda 5 qol vurub, 7 məhsuldar ötürmə edib.

