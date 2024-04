Moskvada helikopter yandırılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı "Baza" Teleqram kanalında məlumat paylaşılıb. Məlumata görə, Moskva Aviasiya Mərkəzinə aid Ka-32 helikopteri aprelin 25-i gecə naməlum şəxs tərəfindən yandırılıb.



Hadisə ilə bağlı terror aktı maddəsi ilə cinayət işi açılıb.



