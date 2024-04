Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Hökuməti və “ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy” MMC arasında “Dəyişikliklər edilmiş və yenidən tərtib olunmuş İnvestisiya müqaviləsi”nin təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni sərəncam imzalayıb.

