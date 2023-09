Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda 2023-сü ilin yanvar-avqust aylarında 1 milyard 993,3 milyon manat dəyərində məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə elektrik enerjisi istehsalında 1,9 faizlik artım müşahidə olunub.

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal edilmiş məhsulların həcmi 369,1 milyon manat təşkil edib.

