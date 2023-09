“Qarabağ” - “Sabah” matçına biletlərin qiyməti açıqlandı - MƏBLƏĞ

Premyer Liqanın 6-cı turunda keçiriləcək “Qarabağ” – “Sabah” oyununun biletləri “iticket.az”da satışa çıxarılıb.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, biletlərin qiyməti sektorlara uyğun olaraq 3, 7 və 15 manat təşkil edir.

Sentyabrın 17-də keçiriləcək qarşılaşmaya 19:30-da start veriləcək.

“Qarabağ” bu mövsüm ev oyunlarını “Azərsun Arena”da keçirib. Adıçəkilən stadionda təmir işləri getdiyindən, Azərbaycan çempionu rəqiblərini Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda qəbul edəcək.

