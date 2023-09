Azərbaycanlı qadın hərbçi Lətifə Rüstəmova BMT-nin sülhməramlı missiyasındakı nümunəvi xidmətinə görə təşkilat tərəfindən təltif olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyi "X" hesabında bildirib.

“Cənubi Sudanda BMT missiyasında göstərdiyi nümunəvi hərbi xidmətə görə həm BMT medalı, həm də tərifnamə ilə təltif edilmiş ilk qadın sülhməramlı mayor Lətifə Rüstəmova ilə biz ikiqat fəxr edirik”, - daimi nümayəndəlik qeyd edib.

