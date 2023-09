Milli Məclis payız sessiyasında 3 yeni qanun layihəsini müzakirə edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı yeni qanun layihələri parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 2023-cü il payız sessiyası üçün iş planına daxil edilib.

Belə ki, payız sessiyası ərzində "Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında", "Aviasiya haqqında” və "Dövlət ehtiyatları haqqında” qanun layihələri deputatların müzakirəsinə təqdim olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.