Güney Azərbaycanda qədimi insan qalıqları aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az teleqram kanalı xəbər yayıb.

Məlumata görə, Qəzvinin Saqqızabad şəhərində 12 yaşlı qıza aid edilən skelet tapılıb. Skeletin 3100 il yaşı olduğu iddia edilir.



