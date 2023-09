Konyada iki gənc qız 15 mərtəbəli binanın damından atdanaraq intihar ediblər.

Metbuat.az Habertürk-ə istinadən xəbər verir ki, 19 və 15 yaşındakı qızlar intihardan öncə sevgililərinə mesaj atıblar. Onlar mesajlarında bu addımı atacaqlarını bildiriblər. Qısa zaman sonra isə binanın 15-ci mərtəbəsindən özlərini ataraq hadisə yerində vəfat ediblər.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

