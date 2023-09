"Türkiyə “Bir millət, iki dövlət” anlayışı ilə Azərbaycanı dəstəkləməyə davam edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər bildirib.

O qeyd edib ki, ölkəsi Qafqazda sabitliyə böyük əhəmiyyət verir və regionda ən qısa zamanda daimi sülhün bərqərar olması üçün böyük səylər göstərir.

